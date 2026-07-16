RHMZ izdao upozorenje na grmljavinu i grad sa jakim vetrom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na lokalne grmljavinske nepogode u pojedinim područjima Srbije.

Prema upozorenju RHMZ-a u naredna dva sata očekuju se dve grmljavinske oblasti na području Malog Zvornika, Krupnja i Osečine, odnosno od Sjenice i Raške, ka Novom Pazaru i Tutinu. Uz intenzivne pljuskove lokalno se mogu očekivati grad i jak vetar i to od područja Mali Zvornik, Krupanj, Osečina,a potom će se grmljavinska oblast premeštati preko juga Mačvanskog i Kolubarskog ka Zlatiborskom okrugu. Kiša i grmljavina se očekuju na području Sjenice, Raške, Novog Pazara