AMSS: Očekje se pojačan saobraćaj popodne, opasnost od odrona na deonicama kroz useke i klisure

Serbian News Media pre 3 sata
AMSS: Očekje se pojačan saobraćaj popodne, opasnost od odrona na deonicama kroz useke i klisure

Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure, gde postoji opasnost od odrona, saopštiio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj je sve gušći kako se bliži kraj radne nedelje, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj na autoputeima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Putnička vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina čekaju 20 minuta. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci ;akaju tri sata, a na
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