Mond: Ko je Serhij Koretski, novi premijer Ukrajine

Novi ukrajinski premijer Serhij Koretski ima malo političkog iskustva, ali se smatra iskusnim tehnokratom sposobnim da upravlja krizama, posebno u energetskom sektoru, koji je teško pogođen ruskim napadima, preneo je danas pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Koretski (48), šef Naftogasa, koji često nosi tanke, okrugle naočare u javnosti, uspeo je da održi najveću državnu gasnu kompaniju u Ukrajini u funkciji dok su ruski vazdušni napadi razarali energetsku infrastrukturu. Njegovo imenovanje je danas odobrio parlament, kao deo rekonstrukcije vlade koju je u nedelju najavio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Izbor ovog političkog početnika ističe rastuću zabrinutost u Kijevu oko sposobnosti zemlje da preživi još