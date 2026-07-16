Novi Sad: Večeras protest zbog prebijanja 15-godišnjaka u parku kod Medicinske škole

Roditelji novosadskih učenika i Zborovi građana Novog Sada pozvali su večeras na protest zbog, kako tvrde, prebijanja 15-godišnjeg dečaka u tom gradu.

Kako su najavili, protest će biti održan u 19.30 sati u parku kod Medicinske škole gde je sinoć teško povređen dečak. Prema nezvaničnim informacijama, dečak se nalazio u parku sa vršnjacima, kada je naišlo više, za sada nepoznatih osoba, noseći drvene palice. Okupljeni dečaci su počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao, pao i tada su napadači počeli da ga udaraju. On je zadobio teške telesne povrede lica i glave i zbrinut je u Dečjoj bolnici u Novom Sadu.