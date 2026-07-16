SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

Iran je uzvratio napadima raketama i dronovima na Bahrein, Jordan , i Kuvajt pre zore.

Više dana uzajamnih udara SAD i Irana širom Bliskog istoka obnovilo je pretnje po Ormuski moreuz, poništilo privremeni sporazum o okončanju rata i moglo bi ceo region da vrati u opšti rat. Iranski zvaničnici kažu da je u američkim udarima ubijeno više od 35 osoba i ranjeno preko 300. Pogođene su oblasti oko glavnog grada Irana, Teherana prvi put u najnovijoj rundi nasilja. Kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Iran, 28. februara, Teheran je zapravo zatvorio