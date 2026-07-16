SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

Serbian News Media pre 27 minuta
SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

Iran je uzvratio napadima raketama i dronovima na Bahrein, Jordan , i Kuvajt pre zore.

Više dana uzajamnih udara SAD i Irana širom Bliskog istoka obnovilo je pretnje po Ormuski moreuz, poništilo privremeni sporazum o okončanju rata i moglo bi ceo region da vrati u opšti rat. Iranski zvaničnici kažu da je u američkim udarima ubijeno više od 35 osoba i ranjeno preko 300. Pogođene su oblasti oko glavnog grada Irana, Teherana prvi put u najnovijoj rundi nasilja. Kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Iran, 28. februara, Teheran je zapravo zatvorio
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker u Ormuskom moreuzu

SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker u Ormuskom moreuzu

Beta pre 27 minuta
SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

Nova pre 32 minuta
SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

N1 Info pre 32 minuta
Amerika proširila napade na Iran, udari i na severu zemlje! Revolucionarna garda pred zoru uzvratila napadima raketama i…

Amerika proširila napade na Iran, udari i na severu zemlje! Revolucionarna garda pred zoru uzvratila napadima raketama i dronovima na Bahrein, Jordan i Kuvajt

Kurir pre 22 minuta
SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker u Ormuskom moreuzu

SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker u Ormuskom moreuzu

Radio sto plus pre 7 minuta
SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker koji je pokušao da probije blokadu

Pravo u centar pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokTeheranKuvajtBahrein

Društvo, najnovije vesti »

Mirko, pazi, metafora!

Mirko, pazi, metafora!

Peščanik pre 1 minut
Istorijska fotografija: Mesi kupao Jamala kao bebu, a sad će boriti za titulu svetskog prvaka

Istorijska fotografija: Mesi kupao Jamala kao bebu, a sad će boriti za titulu svetskog prvaka

Danas pre 2 minuta
Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije: EU i zemlje Zapadnog Balkana da se dogovore o dugoročnim vizama za…

Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije: EU i zemlje Zapadnog Balkana da se dogovore o dugoročnim vizama za profesionalne vozače, ETIAS nema rok kada će da počne

Insajder pre 1 sat
Naslovne strane za četvrtak, 16. jul 2026. godine

Naslovne strane za četvrtak, 16. jul 2026. godine

Beta pre 37 minuta
SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker u Ormuskom moreuzu

SAD proširile napade na severni Iran, onesposobile tanker u Ormuskom moreuzu

Beta pre 27 minuta