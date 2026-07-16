Večeras otvaranje Izložbe samostalnih umetnika Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić

Serbian News Media pre 1 sat
Večeras otvaranje Izložbe samostalnih umetnika Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić

Izložba samostalnih umetnika Srbije biće otvorena večeras u 19 časova u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ na Kalemegdanu u Beogradu, saopštilo je Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS).

Na izložbi, kako se navodi, učestvuje 57 umetnika koji će se predstaviti sa ukupno 172 rada. „Ovom izložbom želimo da upoznamo širu publiku sa savremenim stvaralaštvom autora koji svoj profesionalni put grade kroz ličnu posvećenost, istrajnost i kontinuirani umetnički rad u statusu samostalnih i slobodnih umetnika“, navodi se u saopštenju. Ovogodišnja izložba, kako su dodali iz ULUS-a, ima za cilj ne samo predstavljanje umetničke produkcije već i otvaranje prostora
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Večeras otvaranje Izložbe samostalnih umetnika Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić

Večeras otvaranje Izložbe samostalnih umetnika Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić

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