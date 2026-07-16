Venecijanska komisija pohvalila vlast Srbije za reviziju Nacrta zakona o Pravosudnoj akademiji

Serbian News Media pre 46 minuta
Venecijanska komisija pohvalila vlast Srbije za reviziju Nacrta zakona o Pravosudnoj akademiji

Venecijanska komisija Saveta Evrope je danas objavila novo mišljenje o izmenama Zakona o Pravosudnoj akademiji, u kojem je pohvalila vlast Srbije zbog primene ključnih preporuka, ali i zatražila dodatne garancije za jednu stavku.

U Hitnom mišljenju o revidiranom Nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji, Venecijanska komisija je pohvalila napore ministarstva pravde Srbije na izmeni tog akta kako bi on bio u skladu sa njenim prethodnim preporukama. Venecijanska komisija je takođe pozvala vlast Srbije da dodatno osigura da članovi Pravosudne akademije imenovani od vlade ne budu predstavnici ministarstva pravde, niti osobe koje je ono delegiralo, u skladu sa preporukom iz juna ove godine. Komisija
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