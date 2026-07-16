Hari Kejn prvom rečenicom sumirao stanje nacije

Sport klub pre 9 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Hari Kejn prvom rečenicom sumirao stanje nacije

“Svi smo slomljeni”, već u prvoj rečenici kapiten reprezentacije Engleske Hari Kejn rezimirao je kako se osećaju svi u timu, ali i svi u zemlji.

Engleska je bila nadomak plasmana u finale Svetskog prvenstva, ali je u završnici ostala bez sna. Posle vođstva od 1:0, Gordi Albion je u poslednjih desetak minuta primio dva gola od Argentine i izgubio sa 2:1 u polufinalu Mundijala. “Žao mi je svih momaka, stručnog štaba i svih ljudi iza scene jer znamo koliko svi ulažu da bismo bili uspešna reprezentacija. Kada ste tako blizu, kada ste na desetak minuta od finala, a onda vam sve izmakne iz ruku, naravno da su svi
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