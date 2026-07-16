Reprezentativac Južnog Sudana stigao u Budućnost

Čelnici Budućnosti u saradnji sa stručnim štabom, nastavljaju da formiraju ekipu za narednu sezonu, koja će na osnovu do sada urađenog posle sigurno biti konkurentna u borbi za trofej, kako u ABA ligi, tako i u Evrokupu.

Nova akvizicije je reprezentativac Južnog Sudana Marijal Šajok. Podsećanja radi, u timu su ostali – Jogi Ferel, Flečer Megi, Oleksandr Kovlijar, Aksel Butej, Džeri Butsijel, stigli su Ajverson Molinar, Emir Hadžibegović, Džastin Smit i reprezentativac Južnog Sudana, kojeg je šampion Crne Gore predstavio i nekim vidom saopštenja. „Iskusni košarkaš, rođen 26. jula 1995. godine u Otavi, visok je 198 centimetara i pokriva pozicije tri i dva. U Podgoricu donosi poene,