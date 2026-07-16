Tanjga: Lekcija! Idemo dalje, nema nam druge

Vojvodina se brzo predala u Budimpešti (0:3). Odlučio je rani crveni karton Kornela Siča, kasnije je sve bilo rutina za iskusni tim Ferencvaroša. „Za nas je meč završen već u devetom minutu, kad smo dobili crveni karton posle greške cele poslednje linije. Posle toga su usledile individualne greške i lako primljeni golovi. Na kraju, nemamo za čim da žalimo, ispali smo od bolje ekipe. Ovo je za nas lekcija, idemo dalje, naše prvenstvo, pa Ajaks. Sve velikan do