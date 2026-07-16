Tanjga: Lekcija! Idemo dalje, nema nam druge

Sport klub pre 1 dan  |  Autor: Branko Spasojević
Tanjga: Lekcija! Idemo dalje, nema nam druge
Vojvodina se brzo predala u Budimpešti (0:3). Odlučio je rani crveni karton Kornela Siča, kasnije je sve bilo rutina za iskusni tim Ferencvaroša. „Za nas je meč završen već u devetom minutu, kad smo dobili crveni karton posle greške cele poslednje linije. Posle toga su usledile individualne greške i lako primljeni golovi. Na kraju, nemamo za čim da žalimo, ispali smo od bolje ekipe. Ovo je za nas lekcija, idemo dalje, naše prvenstvo, pa Ajaks. Sve velikan do
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

"Neka ih dovode, ali jednog dana kad ja odem": Tanjga objasnio šta neće dozvoliti u Vojvodini

"Neka ih dovode, ali jednog dana kad ja odem": Tanjga objasnio šta neće dozvoliti u Vojvodini

Mondo pre 1 dan
Hajduk jedva prošao u fazu koju je Voša sanjala, Splićani sada igraju protiv Zvezdinog dželata

Hajduk jedva prošao u fazu koju je Voša sanjala, Splićani sada igraju protiv Zvezdinog dželata

Telegraf pre 1 dan
Tanjga grmeo posle debakla: Sve je bilo gotovo u osmom minutu!

Tanjga grmeo posle debakla: Sve je bilo gotovo u osmom minutu!

Kurir pre 3 sata
(Foto) Deveti minut bio poguban za Vojvodinu: Crveni karton otvorio put Ferencvarošu do pobede

(Foto) Deveti minut bio poguban za Vojvodinu: Crveni karton otvorio put Ferencvarošu do pobede

Newsmax Balkans pre 4 sati
Krah bosanskih "galaktikosa": Doveli Ljajića i regionalne zvezde, iz Evrope ispali u sezoni kupanja

Krah bosanskih "galaktikosa": Doveli Ljajića i regionalne zvezde, iz Evrope ispali u sezoni kupanja

Mondo pre 4 sati
Hajduk preživeo Slovačku

Hajduk preživeo Slovačku

Sport klub pre 4 sati
Tanjga ogorčen posle eliminacije: "Mentalno i fizički nisu na nivou takmičenja"

Tanjga ogorčen posle eliminacije: "Mentalno i fizički nisu na nivou takmičenja"

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaAjaxFK VojvodinaAjaksBudimpešta

Sport, najnovije vesti »

Poznate su želje legendarnog šampiona! Verštapen je doneo važnu!

Poznate su želje legendarnog šampiona! Verštapen je doneo važnu!

Kurir pre 55 minuta
Preokret odbojkaša Srbije za važan trijumf u ligi nacija (VIDEO)

Preokret odbojkaša Srbije za važan trijumf u ligi nacija (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Ništa od Partizana: Košarkaš Bruklina potpisao za Pariz

Ništa od Partizana: Košarkaš Bruklina potpisao za Pariz

Danas pre 4 sati
Vojvodina već ispala u kvalifikacijama za Ligu Evrope, na redu je popravni ispit protiv velikana

Vojvodina već ispala u kvalifikacijama za Ligu Evrope, na redu je popravni ispit protiv velikana

Danas pre 5 sati
„Nadam se da neću biti toliko glup kad završim karijeru“: Reprezentativac Argentine odbrusio legendarnom Englezu

„Nadam se da neću biti toliko glup kad završim karijeru“: Reprezentativac Argentine odbrusio legendarnom Englezu

Danas pre 6 sati