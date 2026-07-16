Tragičar dana Tomas Tuhel: Čovek koji je izbacio Engleze!

Sport klub pre 52 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
Tragičar dana Tomas Tuhel: Čovek koji je izbacio Engleze!

Engleska je sve do finiša polufinala protiv Argentine držala kartu za veliko finale Svetskog prvenstva.

Imao je „Gordi Albion“ gol prednosti, kontrolisao je rezultat i bio na korak od meča za titulu. A onda je Tomas Tuhel odlučio da čuva prednost. Upravo su izmene Tomasa Tuhela postale glavna tema u britanskoj javnosti posle poraza od 2:1. Umesto da nastavi da napada, nemački stručnjak je jedan po jedan izvlačio ofanzivce i uvodio defanzivce. Strelac gola Entoni Gordon ustupio je mesto Ezriju Konsi, u igru su ušli Den Bern i Niko O’Rajli, Engleska je prešla na
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