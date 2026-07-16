„Tuhelov sistem sa petoricom u poslednjoj liniji bio je logičan“

Nekadašnji reprezentativac Nemačke Bastijan Švajnštajger smatra da je Argentina zasluženo izborila plasman u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu posle preokreta savladala Englesku.

Legendarni vezista ocenio je da su Englezi dobro otvorili utakmicu, ali da nisu izdržali ritam koji su nametnuli svetski šampioni. „U prvom poluvremenu Engleska je držala Argentinu pod kontrolom. Međutim, kasnije su ostali bez snage. Argentinci su to odmah osetili, pojačali pritisak i potpuno preokrenuli utakmicu;“ napisao je Švajnštajger na društvenim mrežama. Osvrnuo se i na odluku selektora Tomasa Tuhela da promeni formaciju. „Prelazak na sistem sa petoricom u