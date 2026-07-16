Đedović: Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi

Dubravka Đedović Handanović, ministar rudarstva i energetike, izjavila je danas u Bukureštu da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi i da će se do kraja meseca znati koje su kompanije od šest zainteresovanih za izvođenje radova ispunile kriterijume na javnom pozivu.

Đedović Handanović, koja će danas potpisati u Bukureštu Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom RHE Đerdap 3 sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilie Bolozanom, kaže za Tanjug da projekat izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 ima sveobuhvatan značaj za energetsku sigurnost i bezbednost Srbije, ali i za ceo region. Ministarka je kazala da će u zavisnosti od tehničkog rešenja koje će se odabrati u