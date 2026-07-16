Jako nevreme pogodilo Prijepolje, izdato hitno upozorenje za Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okrug

Jako nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i mestimično sitnim gradom pogodilo je danas područje opštine Prijepolje, dok je Republički hidrometeorološki zavod izdao hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, lokalni grad i jak vetar za Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okrug.

Najviše padavina zabeleženo je u naseljima Kolovrat, Ratajska i Ravne, gde je za veoma kratko vreme pala velika količina kiše. Zbog intenziteta padavina, voda se zadržavala na kolovozima, otežavajući saobraćaj. Nevreme je pratila snažna grmljavina. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, stambenim ili drugim objektima. U naredna dva časa biće najaktivnije dve grmljavinske oblasti: prva koja će se sa područja Mali