SKANDAL NA SAHRANI! Era Ojdanić PRETIO PEVAČICIC!

SKANDAL NA SAHRANI ANDRIJE BAJIĆA: Era Ojdanić žestoko odbrusio koleginici — „Obukla bi još jednu crnu bluzu da ja progovorim!“ Poslednji ispraćaj poznatog pevača narodne muzike, Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula 2026. godine, okupio je na Novom groblju u Beogradu njegovu porodicu, prijatelje i brojne kolege sa estrade koji su došli da mu upute poslednji pozdrav. Međutim, tužan povod ostao je u senci neočekivanog verbalnog sukoba između dvoje legendarnih