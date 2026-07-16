SKANDAL NA SAHRANI! Era Ojdanić PRETIO PEVAČICIC!

Svet & Skandal pre 7 sati
SKANDAL NA SAHRANI! Era Ojdanić PRETIO PEVAČICIC!
SKANDAL NA SAHRANI ANDRIJE BAJIĆA: Era Ojdanić žestoko odbrusio koleginici — „Obukla bi još jednu crnu bluzu da ja progovorim!“ Poslednji ispraćaj poznatog pevača narodne muzike, Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula 2026. godine, okupio je na Novom groblju u Beogradu njegovu porodicu, prijatelje i brojne kolege sa estrade koji su došli da mu upute poslednji pozdrav. Međutim, tužan povod ostao je u senci neočekivanog verbalnog sukoba između dvoje legendarnih
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