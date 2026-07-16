Američki udari na Iran se pojačavaju: Tramp preti napadima na elektrane i mostove sledeće nedelje

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Američki udari na Iran se pojačavaju: Tramp preti napadima na elektrane i mostove sledeće nedelje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.

Američki predsednik je istovremeno naveo da kontakti između dve strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum. "Poruka je bila jednostavna - morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa", rekao je Tramp, dodajući da veruje da Iran nema drugog izbora osim da pregovara. Tramp je, u intervjuu za Foks njuz, rekao da će američke snage nastaviti napade "dok ne proceni da je dovoljno", ocenivši da su iranski vojni
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