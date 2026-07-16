Čuveni proizvođač obuče potvrdio prognozu poslovanja za narednu godinu: Računa na kupce sa ova dva kontinenta

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Čuveni proizvođač obuče potvrdio prognozu poslovanja za narednu godinu: Računa na kupce sa ova dva kontinenta

Britanski proizvođač obuće Dr Martens, poznat po popularnim čizmama "martinkama", potvrdio je danas prognozu poslovanja za fiskalnu 2027. godinu, navodeći da će njegova prilagođena dobit pre oporezivanja u periodu do 1. aprila sledeće godine iznositi 68 miliona funti, odnosno oko 79 miliona evra.

Kompanija očekuje da će nastavak rasta na američkom tržištu i stabilni rezultati u Aziji nadoknaditi i dalje slabu potrošnju u Evropi, prenosi Rojters. Kompanija je u maju upozorila da su prihodi u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) bili pod pritiskom zbog ekonomskih posledica rata na Bliskom istoku, koji je negativno uticao na raspoloženje potrošača. Uprkos tome, uprava ocenjuje da je plan restrukturiranja dao rezultate i da se poslovanje uspešno
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