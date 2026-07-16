Danas tropski toplo, a evo gde će padati i grmeti: Temperatura do 36°C

U Srbiji u četvrtak veoma toplo, uz smenu sunca i oblaka.

Ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 22°C, maksimalna dnevna od 32 do 36°C. U Beogradu u četvrtak veoma toplo, uz smenu sunca i oblaka. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 22°C, maksimalna dnevna 34°C. (Telegraf.rs)