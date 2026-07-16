Drama na sahrani Andrije Bajića, žestoka svađa poznatih ispred kapele: "Nosićeš duplu crninu!"

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs
Drama na sahrani Andrije Bajića, žestoka svađa poznatih ispred kapele: "Nosićeš duplu crninu!"

Pevač Era Ojdanić burno je reagovao na izjavu svoje koleginice Milene Plavšić da se udalji od novinara, pa joj je javno zapretio.

Naime, njih dvoje najpre su se srdačno pozdravili na sahrani Andrije Bajića, gde su sve vreme bili zajedno. Međutim, u jednom momentu Milena se našalila sa kolegom, pa mu je poručila da se udalji od medija. Njega je to razbesnelo, pa joj je najpre poručio da mu ne naređuje. Kako ga je Milena izignorisala i krenula ka kapeli, počeo je da viče na nju. - Neću da idem. Imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50
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