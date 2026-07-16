Huventud vratio argentinskog plejmejkera i najavio velike ciljeve

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs
Huventud vratio argentinskog plejmejkera i najavio velike ciljeve

Argentinski plejmejker Nikolas Laprovitola novi je košarkaš Huventuda, čime se posle sedam godina vraća u klub u kojem je pružao neke od najboljih partija u svojoj karijeri.

Iskusni organizator igre potpisao je trogodišnji ugovor sa timom iz Badalone, koji će važiti do leta 2029. Laprovitola je dres Huventuda nosio od 2018. do 2019. godine, kada je briljirao u ACB ligi i osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača (MVP) prvenstva. Njegove sjajne partije preporučile su ga Real Madridu, odakle je kasnije prešao u Barselonu, gde je proveo prethodnih nekoliko sezona. Povratak argentinskog reprezentativca predstavlja jedno od najzvučnijih
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