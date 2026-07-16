"Klijenti hoće da plaćaju karticom" Naša pevačica priznala da se bavi prostitucijom: "Zaradim i do 1.000..."

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs
"Klijenti hoće da plaćaju karticom" Naša pevačica priznala da se bavi prostitucijom: "Zaradim i do 1.000..."

Elektra Elit, poznata transrodna pevačica, pre nekoliko meseci izašla je iz pritvora u Švajcarskoj, a ovo nije prvi put da je bila iza rešetaka.

Za Elektru domaća javnost saznala je pre nekoliko godina a posebnu pažnju je privukla izjavama, priznanjem i stajlingom zbog čega izaziva burne reakcije. Iako u Srbiji pokušava da izgradi karijeru, ona ne krije da se u Švajcarskoj se godinama bavi prostitucijom, potpuno legalno. Zahvaljujući radnom stažu imaće čak i penziju. - Ako živim u Srbiji, biće to sasvim dovoljno, a ja neću starost dočekati ovde, tako da biće mala. Bila bi 4.000 evra, malo je to za
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