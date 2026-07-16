Komo ulaže u budućnost: Fabregas doveo mladu italijansku nadu

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Komo ulaže u budućnost: Fabregas doveo mladu italijansku nadu

Italijanski fudbaler Matija Liberali potpisao je za Komo, saopštio je danas debitant u Ligi šampiona.

Kako je saopšteno, 19-godišnji ofanzivni vezista je sa čelnicima Koma potpisao ugovor do juna 2031. godine. Liberali je prošle sezone igrao za Katancaro u Seriji B gde je na 29 utakmica dao četiri gola i imao tri asistencije. Komo je odigrao istorijsku prethodnu sezonu. Italijanski klub pod palicom Seska Fabregasa ostvario je neverovatan uspeh i plasirao se u Ligu šampiona. Zbog toga, biće im potrebna i širina sastava, a u talentovanom igraču vide i zalog za
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Britanac objavom razbesneo milione zbog objave o Mesiju: Vređao Novakovu majku, veličao Ronalda, pa se obrukao

Britanac objavom razbesneo milione zbog objave o Mesiju: Vređao Novakovu majku, veličao Ronalda, pa se obrukao

Mondo pre 1 sat
Kladionice otpisale Vošu pred gostovanje Ferencvarošu! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kladionice otpisale Vošu pred gostovanje Ferencvarošu! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 1 sat
Tuhel preuzeo odgovornost: Nemam za čim da žalim

Tuhel preuzeo odgovornost: Nemam za čim da žalim

Kurir pre 3 sata
„Zapaljiva“ poruka iz Argentine: „Igramo protiv gusara i uzurpatora“

„Zapaljiva“ poruka iz Argentine: „Igramo protiv gusara i uzurpatora“

Danas pre 4 sati
Mesi nastavlja da pomera granice na Mundijalima

Mesi nastavlja da pomera granice na Mundijalima

Danas pre 4 sati
Selektor Argentine Lionel Skaloni: Ova ekipa je posebna, pokušaćemo da osvojimo titulu

Selektor Argentine Lionel Skaloni: Ova ekipa je posebna, pokušaćemo da osvojimo titulu

Kurir pre 3 sata
Poznati potencijalni protivnici Zvezde u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

Poznati potencijalni protivnici Zvezde u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

Danas pre 4 sati

Ključne reči

FudbalLiga Šampiona

Najnovije vesti »

Đurić u Vašingtonu: Srbija pristupa Artemis svemirskom programu

Đurić u Vašingtonu: Srbija pristupa Artemis svemirskom programu

RTV pre 0 minuta
Mogu li novosađani da šokiraju ferencvaroš u revanšu? Voša večeras gostuje u Mađarskoj, evo gde možete da gledate utakmicu!…

Mogu li novosađani da šokiraju ferencvaroš u revanšu? Voša večeras gostuje u Mađarskoj, evo gde možete da gledate utakmicu!

Kurir pre 1 minut
Nova investicija u Kruševcu! Objavljen tender za obnovu Jakšićeve ulice, procenjena vrednost radova preko 35 miliona dinara

Nova investicija u Kruševcu! Objavljen tender za obnovu Jakšićeve ulice, procenjena vrednost radova preko 35 miliona dinara

Kurir pre 21 minuta
Preminuo Gaj Skot: Prvi beli predsednik u Africi u poslednje dve decenije

Preminuo Gaj Skot: Prvi beli predsednik u Africi u poslednje dve decenije

Telegraf pre 25 minuta
Komo ulaže u budućnost: Fabregas doveo mladu italijansku nadu

Komo ulaže u budućnost: Fabregas doveo mladu italijansku nadu

Telegraf pre 25 minuta