Komo ulaže u budućnost: Fabregas doveo mladu italijansku nadu

Italijanski fudbaler Matija Liberali potpisao je za Komo, saopštio je danas debitant u Ligi šampiona.

Kako je saopšteno, 19-godišnji ofanzivni vezista je sa čelnicima Koma potpisao ugovor do juna 2031. godine. Liberali je prošle sezone igrao za Katancaro u Seriji B gde je na 29 utakmica dao četiri gola i imao tri asistencije. Komo je odigrao istorijsku prethodnu sezonu. Italijanski klub pod palicom Seska Fabregasa ostvario je neverovatan uspeh i plasirao se u Ligu šampiona. Zbog toga, biće im potrebna i širina sastava, a u talentovanom igraču vide i zalog za