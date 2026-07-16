Lionel Mesi ispisao istoriju Mundijala, ima priliku da postavi nedostižnu granicu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Lionel Mesi ispisao istoriju Mundijala, ima priliku da postavi nedostižnu granicu

Argentina je posle neverovatnog preokreta prošla u finale i izbacila Englesku - 2:1.

Povela je Engleska golom Gordona u 56. minutu, da bi potom Argentina krenula na sve ili ništa. Nizale su se šanse, stative i odbrane Pikforda, ali nije bilo promene rezultata. Ipak. u 85. minutu je posle kombinacije nakon kornera, Mesi dodao do Fernandeza, koji je sa oko 25 metara šutirao i matirao do tada svemogućeg Pikforda. Nastavio je šampion sveta u istom ritmu, a nagrada je stigla u drugom minutu nadoknade, kada je Mesi ponovo pokazao majstorstvo, Martinez je
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