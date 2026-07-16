"Ne obraćaj mi se!" Drugi skandal na Andrijinoj sahrani, pevač odbio da pruži ruku koleginici: "Sram te bilo!"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
"Ne obraćaj mi se!" Drugi skandal na Andrijinoj sahrani, pevač odbio da pruži ruku koleginici: "Sram te bilo!"

Danas je na večni počinak ispraćen pevač narodne muzike, Andrija Bajić, koji je umro u 89. godini, nakon borbe sa opakom bolešću.

Bajić je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde su se okupile brojne njegove kolege. Među njima je bio i pevač Hasan Dudić, koji se ranije pojavio i na komemoraciji, čime je iskazao veliko poštovanje prema Andriji. Na ispraćaj je došla i pevačica Atina Ferari, koja je u jednom trenutku prišla da se pozdravi sa Hasanom i ljudima oko njega, ali on nije želeo da joj pruži ruku. Atina se potom oglasila i otkrila šta se dogodilo: - Meni
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