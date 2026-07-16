Preminuo Gaj Skot: Prvi beli predsednik u Africi u poslednje dve decenije

Bivši potpredsednik Zambije Gaj Skot, koji je 2014. godine nakratko postao prvi beli šef države u Africi u poslednje dve decenije, preminuo je u 82. godini, saopštila je vlada Zambije.

Skot je preminuo u svom domu na farmi u oblasti Leopards Hil u Lusaki nakon kraće bolesti, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters. On je obavljao funkciju potpredsednika Zambije od 2011. do 2014. godine u vladi predsednika Majkla Sate, poznatog po nadimku "Kralj Kobra". Nakon Satine smrti u oktobru 2014. godine, Skot je preuzeo dužnost vršioca dužnosti predsednika, koju je obavljao do januara 2015. Njegov kratak mandat učinio ga je prvim belim liderom jedne