Privreda ove svetske sile porasla za 4,7 odsto u prvoj polovini godine: Najveći doprinos daju tech kompanije

Kineska ekonomija porasla je za 4,7 odsto u prvoj polovini 2026. godine, čime je ostala u okviru ovogodišnjeg cilja rasta u rasponu od 4,5 do pet odsto, uprkos geopolitičkim tenzijama, trgovinskim sporovima i usporavanju globalne ekonomije, pokazuju danas objavljeni podaci Nacionalnog biroa za statistiku Kine.

Bruto domaći proizvod ( BDP) dostigao je 69,57 biliona juana (oko 8,59 biliona evra), dodaje se u izveštaju koji prenosi Global tajms. U drugom kvartalu 2026. kineska privreda je ostvarila međugodišnji rast od 4,3 odsto, nakon pet odsto u prvom tromesečju. Zamenik direktora Nacionalnog biroa za statistiku Mao Šengjong ocenio je da je kineska ekonomija u prvoj polovini godine zadržala stabilan trend, pri čemu su ključni makroekonomski pokazatelji ostali u očekivanim