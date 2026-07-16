Prve reči Tomasa Tuhela posle poraza od Argentine, ceo svet ga krivi, a on sarkastičan: "Nema problema..."

Argentina je posle spektakularnog preokreta savladala Englesku rezultatom 2:1 i izborila plasman u finale.

Engleska je povela u 56. minutu golom Gordona, nakon čega je Argentina zaigrala ofanzivnije i krenula na sve ili ništa. Ređale su se prilike, udarci koji su pogađali okvir gola i sjajne intervencije Pikforda, ali se rezultat nije menjao. Ipak, u 85. minutu usledio je trenutak koji je preokrenuo tok meča. Posle uigrane akcije nakon kornera, Mesi je pronašao Fernandeza, koji je sa oko 25 metara preciznim udarcem savladao do tada nesavladivog Pikforda. Argentina je