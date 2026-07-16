Reakcija selektora Argentine na pobednički gol obilazi svet, dok su se svi radovali, on nije ni mrdnuo

Gledali smo neverovatnu polufinalnu utakmicu između Argentine i Engleske, i epski preokret svetskog šampiona, koji se plasirao u finale Mundijala.

Povela je Engleska golom Gordona, dok su posle Gaučosi uspeli preko Enca Fernandeza i Lautara Martineza došli do prolaza. Ipak, svi pričaju o reakciji selektora Argentine Lionela Skalonija, kada je Lionel Mesi prošao po desnom boku, centrirao desnom Lautaru na glavu, koji je savladao Džordana Pikforda. Dok je cela argentinska reprezentacija eksplodirala i radovala se, zajedno sa navijačima, svi su gledali u Skalonija, koji doslovno nije ni mrdnuo na klupi. Nije ovo