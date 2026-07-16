Vozači, ovog jutra potrebno strpljenje! Ogromne gužve na izlazu iz Srbije, evo gde se čeka i do 3 sata

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/ RINA
Vozači, ovog jutra potrebno strpljenje! Ogromne gužve na izlazu iz Srbije, evo gde se čeka i do 3 sata

Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se ovog jutra na pojedinim graničnim prelazima, a najduža zadržavanja registrovana su za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 180 minuta. Na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila iznosi oko 120 minuta, dok se na Kelebiji čeka približno sat vremena. Zadržavanja ima i za putnička vozila. Na izlazu iz Srbije preko graničnih prelaza Gradina i Preševo čeka se oko 20 minuta, dok je na Horgošu zadržavanje približno 15 minuta. Na ostalim graničnim prelazima trenutno
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