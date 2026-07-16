Snažno nevreme pogodilo okolinu Prijepolja: Grad i obilna kiša zahvatili Kolovrat, Ratajsku i Ravne

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Snažno nevreme pogodilo okolinu Prijepolja: Grad i obilna kiša zahvatili Kolovrat, Ratajsku i Ravne

Tokom nevremena snažni gromovi odjekivali su ovim krajem, a munje su parale nebo iznad prijepoljske opštine.

Intenzivne padavine za svega nekoliko minuta stvorile su velike količine vode na saobraćajnicama i u nižim delovima terena. Foto: A.Rovčanin Za sada nema zvaničnih informacija da li je grad pričinio štetu na poljoprivrednim usevima, voćnjacima ili stambenim objektima, niti da li je bilo intervencija nadležnih službi. Meteorolozi i nadležne službe upozoravaju građane na oprez, jer su i u nastavku dana moguće nove padavine i lokalne vremenske nepogode. Izvor: PP Media
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