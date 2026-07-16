"Ovo je zločin"! Rade Bogdanović je razapeo jednog čoveka nakon polufinala Mundijala

Fudbaleri Argentine napravili su još jedan čudesan preokret i pobedom nad reprezentacijom Engleske izborili plasman u finale Svetskog prvenstva.

Foto: RTS printskrin Englezi su vodili do 85. minuta, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost, pa čak ni da uvedu meč u produžetke, iako je Tomas Tuhel na teren posalo gotovo sve raspoložive defanzivne snage. Nekadašnji fudbaler i stručni konsultant RTS-a Rade Bogdanović rekao je posle meča u emisiji "Jedan svet, jedna igra" da su Argentinci u najbitnijoj utakmici pokazali klasu. "U prvom poluvremenu izuzetna taktička zrelost, a o drugom ne mogu puno ni da pričam kada