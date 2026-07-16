Scene koje su zgrozile planetu: Evo šta su Argentinci uradili odmah nakon meča sa Engleskom

Večernje novosti pre 17 minuta
Scene koje su zgrozile planetu: Evo šta su Argentinci uradili odmah nakon meča sa Engleskom

ARGENTINA je u polufinalu Svetskog prvenstva savladala Englesku nakon preokreta 2:1, a nakon samog meča viđene su užasne scene koje su obišle planetu.

FOTO: Printskrin/Iks/@WorldCup26HQ Gubili su "gaučosi" do 85. minuta, delovalo je da će planeta dobiti novog fudbalskog vladara, a da tako ne bude pobrinuli su se Enco Fernandez i Lautaro Martinez. Obojica su mrežu zatresli na asistenciju lionela Mesija, te će protiv Španije braniti osvojenu titulu 2022. godine. Naravno, posle meča je usledilo veliko slavlje argentinskih navijača, a snimci su se proširili društvenim mrežama. 🇦🇷 Argentina fans spat on and trampled
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