Četiri tipa roditeljstva i njihove posledice na dete

Naše detinjstvo objašnjava naše obrasce, ali ne mora da određuje našu budućnost

Možda vam roditelji nikada nisu rekli da morate biti savršeni. Ali ste ih svakog dana gledali kako pokušavaju da budu. Odrasla sam uz mamu koja je mogla neverovatno mnogo toga da uradi u jednom danu. Radila je, brinula o kući, završavala obaveze, rešavala probleme i gotovo nikada nisam imala utisak da se umorila. Posmatrala sam njenu snagu, izdržljivost i sposobnost da iznese sve što život stavi pred nju. Dugo nisam shvatala da, posmatrajući nju, zapravo učim kako