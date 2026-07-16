Da li je Krleža bio srbomrzac, Hrvat, Jugoslaven…

Velike priče pre 42 minuta  |  Piše Boris Rašeta
Da li je Krleža bio srbomrzac, Hrvat, Jugoslaven…

Kako je Miroslav Krleža gledao na stvaranje Jugoslavije? Što je mislio o Srbima, a što o hrvatskom nacionalizmu? Umjesto nagađanja, mogli bismo napraviti malu ekskurziju kroz stavove hrvatskog pisca

Kako je Boris Rašeta glasao u izboru 100 najboljih romana sa našeg govornog područja pogledajte OVDE *** Neke godine pokojni dr Stipe Šuvar prepričao mi je razgovor kojega je vodio s dr Vladimirom Bakarićem, kojega je smatrao najpametnijim hrvatskim političarom. Ne sjećam se točno centralne teme njihove diskusije, nije ni važno, ali sam odlično zapamtio kako je Šuvara zapanjila Bakarićeva, naoko usput izrečena, kvalifikacija najvećeg hrvatskog pisca. „Ti hrvatski
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