Marko Vidojković: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 52 minuta  |  Piše Velike priče
Marko Vidojković: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Od Pekića i Mirjane Novaković, do "Orlova" i "Hajduka". Od Andrića i LEbovića, do Kapora i Ćosića. A tu je i Džoni Racković...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Marko Vidojković je pisac iz Beograda. Autor je
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