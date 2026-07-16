Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo za ukupno 20 odsto: Najavljene i nove mere za zaštitu standarda građana Akcize na gorivo

Beograd, 16. Jul 2026. – Vlada Republike Srbije donela je odluku o dodatnom smanjenju akcize na gorivo, čime je ukupno umanjenje dostiglo 20 odsto. Odluka je usvojena na današnjoj sednici Vlade, a cilj ove mere je očuvanje stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta i ublažavanje posledica poremećaja na međunarodnom tržištu energenata. O ovoj temi razgovarali su predsednik Vlade Srbije Đuro Macut i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, koji su