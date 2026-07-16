Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo za ukupno 20 odsto: Najavljene i nove mere za zaštitu standarda građana Akcize na gorivo

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo za ukupno 20 odsto: Najavljene i nove mere za zaštitu standarda građana Akcize…
Beograd, 16. Jul 2026. – Vlada Republike Srbije donela je odluku o dodatnom smanjenju akcize na gorivo, čime je ukupno umanjenje dostiglo 20 odsto. Odluka je usvojena na današnjoj sednici Vlade, a cilj ove mere je očuvanje stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta i ublažavanje posledica poremećaja na međunarodnom tržištu energenata. O ovoj temi razgovarali su predsednik Vlade Srbije Đuro Macut i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, koji su
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

Macut sa Malim o jačanju javnih finansija

Macut sa Malim o jačanju javnih finansija

Ekapija pre 12 minuta
Ko će prvi dobiti novac u okviru državne pomoći: Otkriveni novi detalji o dinamici isplate, evo koja grupa građana je prioritet…

Ko će prvi dobiti novac u okviru državne pomoći: Otkriveni novi detalji o dinamici isplate, evo koja grupa građana je prioritet

Kurir pre 1 sat
Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo: Evo od kada važe niže dažbine

Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo: Evo od kada važe niže dažbine

Ozon pre 1 sat
Vlada Srbije: Akcize na naftne derivate dodatno smanjene za 20 odsto

Vlada Srbije: Akcize na naftne derivate dodatno smanjene za 20 odsto

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vlada dodatno smanjila akcize na derivate nafte za ukupno 20 odsto

Vlada dodatno smanjila akcize na derivate nafte za ukupno 20 odsto

Euronews pre 2 sata
Macut i Mali razgovarali o javnim finansijama, akcizama i merama za zaštitu standarda građana

Macut i Mali razgovarali o javnim finansijama, akcizama i merama za zaštitu standarda građana

NIN pre 2 sata
Pad cena lekova, novčana pomoć najugroženijima i rast plata: Detalji hitnog sastanka premijera Macuta i Siniše Malog

Pad cena lekova, novčana pomoć najugroženijima i rast plata: Detalji hitnog sastanka premijera Macuta i Siniše Malog

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike SrbijeakcizeSiniša MaliĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Srbija i SZO potpisale dvogoišnji sporazum o saradnji

Srbija i SZO potpisale dvogoišnji sporazum o saradnji

N1 Info pre 27 minuta
Ministarka pravde Kosova podnela krivičnu prijavu protiv Snežane Paunović zbog izjave o etničkom čišćenju

Ministarka pravde Kosova podnela krivičnu prijavu protiv Snežane Paunović zbog izjave o etničkom čišćenju

N1 Info pre 37 minuta
Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Smena, osude i krivična prijava

Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Smena, osude i krivična prijava

Naslovi.ai pre 13 minuta
Marta Kos o izjavi Snežane Paunović: Ne mogu da zamislim da ona nakon ovoga nastavi da obavlja ministarsku funkciju

Marta Kos o izjavi Snežane Paunović: Ne mogu da zamislim da ona nakon ovoga nastavi da obavlja ministarsku funkciju

Insajder pre 42 minuta
Tema jutra: Sporedni evropski put

Tema jutra: Sporedni evropski put

N1 Info pre 42 minuta