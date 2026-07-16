MUP: U prvih šest meseci na putevima u Srbiji poginulo 188 osoba, povređeno više od 8.000 ljudi

Vranje - Tokom prvih šest meseci ove godine u Srbiji je na putevima stradalo 188 osoba, a povređeno je nešto više od 8.000 ljudi, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević kazao je na konferenciji za medije u Palati Srbija da je tokom prethodnih pet godina prosečan broj stradalih na putevima od januara do jula bio veći (221), te dodao da je tokom 2026. godine povređeno oko 500 ljudi manje nego lane. Prema njegovim rečima, statistički podaci u vezi sa saobraćajnim nezgodama su bolji nego prethodnih godina, ali je turistička sezona najkritičniji period godine. Kazao je da su tokom