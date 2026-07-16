U Leskovcu hospitalizovano 15 dece zbog trovanja salmonelom u lokalnoj brzoj hrani

Vreme pre 2 sata
U Leskovcu hospitalizovano 15 dece zbog trovanja salmonelom u lokalnoj brzoj hrani

U Opštoj bolnici u Leskovcu na bolničko lečenje je primljeno 15 dece zbog trovanja salmonelom nakon što su konzumirala testeninu u jednoj lokalnoj brzoj hrani

Direktor Opšte bolnice u Leskovcu Nebojša Dimitrijević kazao je za „Betu“ da je devetoro dece smešteno na Infektivno odeljenje, a da je šestoro na Odeljenju pedijatrije. „Imali su povišenu temperaturu, dijareju, a dobili su i potvrdu Zavoda za javno zdravlje da je reč o salmoneli. Sada su stabilno, ali pratimo njihovo sanje“, rekao je direktor bolnice. Sva hospitalizovana deca su prethodno konzumirala testeninu u jednoj radnji brze hrane u centru Leskovca, koju su
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