Pooštravaju se kazne zbog afričke kuge svinja: Srem među najugroženijim područjima

B92 pre 4 sati
Pooštravaju se kazne zbog afričke kuge svinja: Srem među najugroženijim područjima

Zbog pogoršanja situacije sa afričkom kugom svinja, Vlada Srbije najavila je pooštravanje kazni i uvođenje dodatnih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.

Među najugroženijim područjima i dalje se nalazi Sremski okrug, zajedno sa Mačvanskim okrugom i područjem oko Obrenovca. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je da nema mesta panici jer afrička kuga svinja nije opasna za ljude, ali da predstavlja ogromnu pretnju domaćem svinjarstvu i može izazvati višemilionske ekonomske gubitke. Kako je najavljeno nakon sastanka u Vladi Srbije, kazne će biti pooštrene za sve koji ne poštuju
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