Težak udes na auto-putu kod Sremske Mitrovice: Povređeno pet osoba

U saobraćajnoj nezgodi do koje je došlo na auto-putu kod Sremske Mitrovice, u smeru iz Beograda, povređeno je pet osoba.

Do nezgode je došlo jutros oko 7 sati kada su se sudarila dva automobila, a potom je jedan od njih sleteo sa puta, saznaje Tanjug. Koliko je udes bio silovit svedoči podatak da je jedno vozilo beogradskih registracija probilo zaštitnu ogradu i zaustavilo se tek nakon 30 metara udarcem u drvo. Svi povređeni su prevezeni u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Na mestu nezgode nalazi se veliki broj vatrogasaca i pripadnika Hitne pomoći, koji učestvuju u intervenciji i