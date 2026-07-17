Uhapšena četvorica osumnjičenih za fizički napad

B92 pre 1 sat
Uhapšena četvorica osumnjičenih za fizički napad

Beogrdska policija uhapsila je četiri osobe osumnjičene da su učestvovale u fizičkom napadu na dvojicu muškaraca na Novom Beogradu 4. jula, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Uhapšeni su Đ. M. (20), J. B. (28), D. R. (21) i V. B. (21). Oni se sumnjiče da su 4. jula u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, fizički napali i zadali više udaraca rukama i nogama advokatu D. C. (44) i M. J. (19). Tom prilikom, oštećeni D. C. zadobio je teške, dok je oštećeni M. J. zadobio lake telesne povrede. Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenim licima određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz odgovarajuće
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