"Veći uspeh nego Partizan 1992; Osvojili su Evroligu daleko od kuće"

B92 pre 26 minuta
"Veći uspeh nego Partizan 1992; Osvojili su Evroligu daleko od kuće"

Ofer Janaj, prvi čovek Hapoela iz Tel Aviva, oglasio se na društvenim mrežama.

Nakon što je Džonatan Motli i zvanično napustio Hapoel i postao novi košarkaš Crvene zvezde, na društvenim mrežama se oglasio Hapoelov vlasnik Ofer Janaj. Bogati Izraelac se oprostio od Motlija i poželeo mu sreću prilikom odlaska u beogradski klub. "Bio si prvi iskusni igrač koji je stigao u ambiciozni, ali mali i skromni Hapoel Tel Aviv. Tvoj dolazak postavio je temelje za sve talentovane igrače koji su došli posle tebe i pomogli da se izgradi sjajni Hapoel iz
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