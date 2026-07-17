Istorijska fotografija: Mesi kupao Jamala kao bebu, a sad će se boriti za titulu svetskog prvaka

BBC News pre 11 minuta | Predrag Vujić - BBC novinar

Joan Monfort

Mladi Lionel Mesi je 2007. pozirao za seriju fotografija sa bebom u svlačionici stadiona Kamp Nou u Barseloni za godišnji kalendar kluba u okviru humanitarne akcije.

Argentinac Mesi, koji je tada imao 20 godina, tada je već izgradio fudbalsko ime, a vremenom je postao jedan od najboljih fudbalera sveta svih vremena.

Fotografija na kojoj Mesi kupa bebu bila je jedna od glavnih priča tokom Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024.

Ta beba je Lamin Jamal koji je blistao na tom Evropskom prvenstvu u dresu Španije.

Španija je osvojila titulu prvaka Evrope, a tada 16-godišnji Jamin Lamal bio je jedan od najboljih igrača.

Sa 16 godina i 362 dana, pogodak protiv Francuske u polufinalu učinio ga je najmlađim fudbalerom koji je postigao gol u istoriji evropskih prvenstava.

Davno zaboravljena fotografija Mesija i Lamala ponovo se pojavila pošto ju je Jamalov otac objavio na Instagramu tokom Evropskog prvenstva uz komentar: „Početak dve legende".

Fotografije je napravio Đoan Monfort, koji radi kao slobodni fotograf za Asošiejted pres.

Dve godine kasnije, o ovoj fotografiji se ponovo priča, a razlog je što će Mesi, sada 39-godišnjak, igrati upravo protiv Lamina Jamala u finalu Svetskog prvenstva 2026.

„Čudesna igra sudbine“, kaže Monfort za BBC Sport.

„Ovo se retko dešava - kada pronađete nešto posebno, mnogo veće nego što biste mogli da zamislite.

„Da je ovo neki scenario za film, ljudi bi rekli: 'Ma, to je nemoguće'", rekao je fotograf.

Ako Mesi bude u postavi Argentine protiv Španije, biće mu to biti treće finale svetskih prvenstava u karijeri, što je do sada uspelo još samo jednom igraču - Brazilcu Kafuu.

Kafu je sa Brazilom osvojio dve titule svetskog prvaka (1994. i 2002) i izgubio jedno finale od Francuske (1998).

Pored njega i Mesija, u odabranom društvu su i Brazilci Pele (1958, 1962. i 1970. i Ronaldo Nazario (1994, 1998. i 2002.), kao i nemački fudbaleri Lotar Mateus i Pjer Litbarski, koji su dogurali do finala 1982, 1986. i 1990. godine.

Ipak, niko od njih, osim Kafua, nije aktivno učestvovao u svakom finalu do kojeg je stigao, bilo zbog povreda, kao u slučaju Pelea 1962, ili zbog toga što su bili rezerve, poput Ronalda 1994. i Litbarskog 1986.

Argentina se plasirala u finale posle spektakularnog preokreta protiv Engleske 2:1, dok je Španija održala fudbalski čas Francuskoj 2:0.

Biće to prvo finale Svetskog prvenstva dve zemlje u kojima se govori španski jezik još od prvog izdanja Mundijala, 1930. godine u Urugvaju.

Tada su u finalu igrali Urugvaj i Argentina, a Urugvajci su osvojili jedinu titulu prvaka seta u istoriji (4:2).

Kako je nastala fotografija?

UNICEF je organizovao tombolu u gradu Mataro, gde je živela porodica Jamal.

„Prijavili su se za nagradnu igru kako bi se slikali na Kamp Nou sa igračem Barselone i pobedili su na tomboli", ispričao je Monfort za Asošijejted pres.

„Zadatak nije bio jednostavan, Mesi je bio prilično introvertiran momak, stidljiv.

„Izlazio je iz svlačionice i odjednom se našao u drugoj prostoriji sa plastičnom kadom punom vode i bebom u njoj.

„Bilo je komplikovano. U početku nije ni znao šta treba da radi, kako da drži bebu", prisetio se fotograf.

Srećom po Mesija, Lamin je bio veoma srećna, nasmejana beba, kaže Monfort.

„Laminova majka Šila nam je pomogla, bila je tada mlada i bili su veoma siromašna porodica, ali je bilo veoma lepo sarađivati sa njima.

„Mesi je uvek bio profesionalac u ovakvim stvarima i veoma brzo se prilagodio situaciji.“

Kao i Mesi, Jamal je zaigrao za prvi tim Barselone, postavši najmlađi starter i strelac u istoriji kluba, kao i najmlađi strelac u španskoj ligi.

Monfort nije imao pojma da je na fotografijama Lamin Jamal sve dok mu prijatelj nije poslao poruku tokom Evropskog prvenstva 2024. kada se širilo internetom poput tornada.

„Veoma je uzbudljivo biti povezan sa nečim što je izazvalo takvu senzaciju.

„Da vam iskreno kažem, to je veoma lep osećaj", rekao je Monfort, sa dugogodišnjom karijerom fotografa i prati Barselonu širom sveta od 1991.

Lamin Jamal: Šta znači njegovo ime?

REUTERS/Hannah Mckay Lamin Jamal (u krupnom planu) i saigrači iz španske reprezentacije

Do njegovog 19. rođendana, Mesi je postigao 11 golova u karijeri i osvojio je špansko prvenstvo i titulu prvaka Evrope sa Barselonom.

Napunivši 19 godina 13. jula 2026, Lamin Jamal je već postigao čak 56 golova i sa Barselonom osvojio špansko prvenstvo tri puta i jednom španski Kup kralja.

Osvojio je i Evropsko prvenstvo 2024. sa Španijom.

Jamal zapravo nije prezime igrača, već drugo od njegova dva imena.

Njegovo puno ime je Lamin Jamal Naraui Ebana, a prva dva nosi na poleđini dresova Barselon i Španij u čast dvojici ljudi koji su pomogli njegovoj porodici kada je on rođen.

U španskim medijima se mnogo pisalo da je Laminu Jamalu otac obećao da će ga nazvati po dvojici prijatelja koji su finansijski pomagali porodici, pomažući im da plate račune u vreme kada su jedva spajali kraj s krajem.

Lamin je uobičajeno muško ime na arapskom, koje se može prevesti kao iskren ili pouzdan, dok je Jamal varijanta imena Džamal, što znači elegancija ili lepota.

IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker Karakterističan način radovanja: Pedro Poro i Lamin Jamal, fudbaleri Španije

Odrastao je u Rokafondi, radničkom naselju u Mataru, 32 kilometra severno od Barselone.

Oblast je izgrađena 1960-ih godina za smeštaj migranata iz drugih regiona Španije, a kada su počeli da se sele u bogatije krajeve, migranti iz drugih zemalja su stigli 1990-ih.

Lamin Jamal je proslavio neke od golova pokazujući prstima 3-0-4, što je poštanski broj Rokafonde.

„Moja majka i moj otac su se žrtvovali za mene.

„Ako nemate novca, veoma je teško da pomognete vašem da igra fudbal. A moji roditelji su uspeli da mi to omoguće.

„Nikada neću moći da im se odužim“, rekao je Lamin Jamal za španski El Pais.

REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo Ogromna ljubav braće Jamal - Lamin drži u naručju mlađeg brata tokom proslave titule prvaka Evrope sa Španijom 2024.

Mesijevo treće finale svetskih prvenstava u karijeri

IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck Mesi na rukama saigrača posle pobede nad Engleskom 2:1 u polufinalu Svetskog prvenstva 2026.

Lionel Mesi igra poslednje Svetsko prvenstvo u karijeri.

Pre četiri godine u Kataru, u spektakularnom finalu protiv Francuske, Argentina je osvojila titulu prvaka sveta, treću u njenoj istoriji.

Mesi je već ušao u fudbalsku legendu i po mnogima je najbolji igrač koji je baratao loptom od kako se zna za fudbal.

Neki će reći da je to drugi Argentinac, Dijego Maradona, treći da je Brazilac Pele, četvrti će glasati za Kristijana Ronalda.

Stvar ukusa, ali brojke su neumoljive.

Mesi je na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku ispisao novu istoriju.

Postao je vodeći strelac u istoriji svetskih prvenstava sa ukupno 21 golom.

Ovaj turnir je započeo tako što je nemački reprezentativac Miroslav Klose bio na vrhu liste najboljih golgetera svih vremena na svetskim prvenstvima sa 16 golova.

Ali onda su Mesi, a potom i Francuz Kilijan Mbape (20 golova) pretekli Nemca.

Mesi i Mbape vode borbu i za najboljeg strelca ovog Svetskog prvenstva.

Obojica su dali po osam golova, a ako budu izjednačeni računaće se gol-asistencije.

I Mesi i Mbape imaju još po jednu utakmicu na ovom Mundijalu.

Mesi će igrati za novu titulu prvaka sveta, a Mbape protiv Engleske za bronzanu medalju.

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'Zato je kralj'

Pre četiri godine, činilo se kao da je priča Lionela Mesija ispričana.

Konačno je osvojio Svetsko prvenstvo, sa 35 godina, i izjavio da je to bila njegova poslednja utakmica na najvećem turniru u fudbalu na svetu.

Četiri godine pre toga, sa 31 godinom, mnogi, a bilo je nekih i iz njegove okoline, smatrali su da je odigrao njegovu poslednju utakmicu na Svetskom prvenstvu i da će završiti karijeru bez titule.

A evo ga sa 39 godina, značajno je doprineo pobedi Argentine nad Engleskom, i da njegova zemlja stigne do drugog finala Svetskog prvenstva zaredom.

Mesijeve dve asistencije pomogle su južnoameričkom timu da preokrene rezultat i pobedi 2:1, čime je ulinak na ovom Mundijalu popravio na četiri gol-asistencije - uz osam golova.

Argentina će igrati protiv Španije, zemlje u kojoj je Mesi igrao veći deo karijere.

„On je najbolji igrač u istoriji, ne znam šta bi još morao da uradi da bi to dokazao.

„Mnogi u Španiji ga vole“, rekao je argentinski sleektor Lionel Skaloni.

Bivši engleski fudbaler Mika Ričards, sada komentator BBC-ja, ovako je prokomentarisao polufinale:

„Argentinci imaju Lionela Mesija. Imaju GOAT-a ( Greatest of All Time ). Najvećeg svih vremena.

„Mislili smo da je bi odlučujući faktori mogli da budu Džud Belingem ili Hari Kejn, ali Mesi je pokazao zašto je kralj (fudbala).“

Mesijeve brojke na svetskim prvenstvima

Will Oliver/EPA/Shutterstock

Od milošte nazvan „ La Pulga “, ili „Muva“ na španskom, Mesi je sakupio više velikih timskih i individualnih trofeja nego bilo koji drugi igrač u istoriji međunarodnog fudbala.

Mesi je osvojio bio proglašen za najboljeg igrača Svetskog prvenstva 2014. godine, ali je Argentina tada u finalu izgubila od Nemačke (0:1).

Osam godina kasnije, Mesi je konačno osvojio titulu prvaka sveta.

Tada 35-godišnji kapiten Argentine ne samo da je postao prvi igrač koji je dva puta osvojio nagradu za najboljeg igrača na Svetskom prvenstvu, već je konačno podigao trofej Svetskog prvenstva.

Bila je to treća titula svetskog prvaka za Argentinu i prva od 1986. godine.

Mesijeva brojke na svetskim prvenstvima:

Turniri : Šest (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 i 2026)

: Šest (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 i 2026) Nastupi : 33

: 33 Minuti: 2.934

2.934 Golovi : 21

: 21 Asistencije: 12

Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006:

Tri nastupa

Jedan gol, jedna asistencija

Argentina je stigla do četvrtfinala

Svetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010:

Pet nastupa

Bez golova, jedna asistencija

Argentina je stigla do četvrtfinala

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2014. u Brazilu

Sedam nastupa

Četiri gola, jedna asistencija

Proglašen za najboljeg igrača turnira

Argentina je završila kao drugoplasirana iza Nemačke

Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018:

Četiri nastupa

Jedan gol, dve asistencije

Argentina je stigla do osmine finala

Svetsko prvenstvo u Kataru 2022:

Sedam nastupa

Sedam golova, tri asistencije

Proglašen za najboljeg igrača turnira

Argentina je osvojila titulu

Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku 2026:

Sedam nastupa

Osam golova, četiri asistencije

BBC

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(BBC News, 07.17.2026)