Ko je Slavko Vinčić, prvi Slovenac koji sudi finale Mundijala

BBC News pre 2 sata | Grujica Andrić - BBC novinar

EPA

Iako nije učestvovala na Svetskom fudbalskom prvenstvu u Severnoj Americi, Slovenija će imati jednog od najvažnijih aktera finala na stadionu Njujork/Nju Džerzi 19. jula.

Slavko Vinčić, najbolji slovenački sudija, biće glavni arbitar najvažnijeg meča svetskog fudbala u kojem će Argentina i Španija odlučivati o tome ko će biti novi (ili stari) prvak sveta.

Vinčić je 23. glavni sudija finala u istoriji svetskih prvenstava (niko nije sudio više od jednog finalnog meča) i prvi iz bivših jugoslovenskih republika.

Kada je počinjao da deli pravdu na fudbalskom terenu kao momak, to je bio „samo jedan san", koji se sada ostvario, rekao je Vinčić posle objave koju je dočekao u suzama.

Pomoćnici će mu biti sunarodnici Tomaž Klančik i Andraž Kovačič, sa kojima godinama čini uigranu sudijsku trojku, dok će četvrti i peti arbitri biti Jordanci Adham Makadmeh i Mohamed Al-Kalaf.

„Veoma sam ponosan na sebe i tim. Bez Tomaža (Klančika) i Andraža (Kovačiča) ovo ne bi bilo moguće", ističe 46-godišnji Vinčić.

Slovenac ima mnogo velikih utakmica u karijeri, već 16 godina sudi međunarodne mečeve, a verovatno najveći bilo je finale Lige šampiona 2024. u Londonu.

Delio je pravdu u završnicama svih velikih klupskih i reprezentativnih takmičenja, a na ovogodišnjem Mundijalu je tri puta oblačio crni sudijski dres i podelio jedan crveni karton.

Ali, pored glamuroznih utakmica, Vinčićevu karijeru obeležio je i veliki skandal koji nije imao veze sa fudbalom.

On je 2020. priveden u Bosni i Hercegovini sa desetinama drugih, zbog sumnje na trgovinu drogom i prostituciju, ali je ubrzo pušten.

Suze, 'neviđena čast' i 'šok'

Ako saznanje da ćete suditi finale Mundijala ikako može da se učini lepšim i uzbudljivijim, verovatno je način da vam vest saopšti Đanluiđi Kolina, jedan od najcenjenijih i najpoznatijih sudija u istoriji fudbala.

Italijan, prepoznatljivo obrijane glave, danas obavlja funkciju čelnika sudijske organizacije u Mešunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA).

Slovenac je zaplakao i odmah se izgrlio sa Klančikom i Kovačičem, a sve su snimile kamere.

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„Pre svega, ovo je šok. Onda i sreća.

„Tresao sam se, neverovatna je čast da sudim finale Svetskog prvenstva", rekao je Vinčić posle Kolinine objave.

Veoma je, kaže, ponosan i što će biti prvi predstavnik Slovenije u mundijalskim finalima.

Kolina je izbor Slavka Vinčića obrazložio prevashodno njegovim dobrim suđenjem tokom Mundijala, ali je dodao da je faktor i što dolazi iz zemlje koja ne nastupa u završnici turnira.

Objavu imena sudija za finale i meč za treće mesto opisao je kao „jedan od najemotivnijih trenutaka turnira", kako za izabrane arbitre, tako i za njega.

„Ovo je treći put kako ovo radim i opet sam se naježio", rekao je legendarni Italijan.

Kruna velike karijere

REUTERS/Dylan Martinez Slavko Vinčić (levo) sa pomoćnicima Andražom Kovačičem (drugi sleva) i Tomažom Klančikom (u sredini)

Vinčić je rođen 1979. u Mariboru, tada u Jugoslaviji, a danas gradu na severoistoku Slovenije, uz granicu sa Austrijom.

U prvoj slovenačkoj ligi sudi od maja 2007. godine, a kao jedan od najboljih evropskih arbitara prethodnih godina često je pozivan da sudi najveće utakmice drugih šampionata širom Evrope, Azije i Afrike.

Prošle godine je delio pravdu na najvećem turskom derbiju Fenerbahče - Galatasaraj, a sudio je i najvažnije utakmice u prvenstvima Rumunije, Kipra, Egipta, Grčke, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

FIFA ga je 2010. uvrstila na spisak međunarodnih sudija, kada počinje da sudi evropska klupska takmičenja.

Već 2012. je debitovao na Evropskom prvenstvu, kao prvom velikom reprezentativnom završnom turniru, tada kao pomoćni sudija sunarodniku Damiru Skomini.

Godina većeg proboja Vinčića bila je 2021, kada je sudio četvrtfinale Lige šampiona, polufinale Lige Evrope, kao i dva meča grupne faze i četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Već sledeće godine delio je pravdu u finalu Lige Evrope između škotskog Rendžersa i Ajntrahta iz Frankfurta, a te 2022. debitovao je i na svetskim prvenstvima pošto je sudio dva meča grupne faze u Kataru.

Najveći meč u karijeri dosad mu je bilo finale Lige šampiona 2024. na londonskom Vembliju, u kojem je Real Madrid pobedio Borusiju iz Dortmunda, osvojivši rekordni 15. pehar šampiona Evrope.

Delio je pravdu i na mečevima Svetskog klupskog prvenstva u Americi 2025.

REUTERS/Agustin Marcarian Slavko Vinčić imao je dosta posla na meču Čelsija i Benfike u osmini finala Svetskog klupskog prvenstva 2025, kada je dosudio penal za Portugalce, ali i isključio jednog njihovog fudbalera

Ove godine je izazvao brojne polemike pošto je u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona Real Madrid - Bajern Minhen isključio vezistu Madriđana Eduarda Kamavingu, što su mnogi u Španiji i širom Evrope smatrali prestrogim.

Godine najvećeg uspona u karijeri Slavka Vinčića došle su tokom dva mandata Slovenca Aleksandra Čeferina u Evropskoj fudbalskoj asocijaciji (UEFA), koju predvodi punu deceniju, u čemu Vinčićevi kritičari vide jedan od razloga njegovog uspeha.

REUTERS/Henry Romero Slavko Vinčić sudio je meč šesnaestine finala Mundijala između domaćina Meksika i Ekvadora, kada je u nadoknadi pokazao crveni karton Ekvadorcu Pijeru Hinkapijeu

Slavko Vinčić je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu sudio na tri utakmice.

U grupnoj fazi bio je glavni sudija u utakmicama Brazila i Maroka, kao i Jordana i Alžira, dok je u šesnaestini finala delio pravdu domaćinu Meksiku i Ekvadoru.

Na toj utakmici je pokazao i jedini crveni karton - ekvadorskom defanzivcu Pijeru Hinkapijeu, a na sva tri mundijalska nastupa ove godine dodelio je još sedam žutih kartona.

Isključenje Hinkapijea bilo je posebno zanimljivo navijačima, jer je Vinčić primenio novo pravilo FIFA uvedeno na ovom Mundijalu - igrači se kažnjavaju crvenim kartonom ukoliko tokom rasprava sa protivnicima prekrivaju usta.

Reuters Prošle godine je delio pravdu na najvećem turskom derbiju između Fenerbahčea i Galatasaraja

U karijeri je samo jednom sudio na utakmicama Argentine i to u prvom kolu Mundijala u Kataru 2022. godine - 'gaučosi' su tada iznenađujuće poraženi od Saudijske Arabije (1:2), ali bio je to i poslednji poraz Argentinaca na svetskim prvenstvima.

Špancima je delio pravdu pet puta i nijednom nisu izgubili, a posebno se pamti meč grupne faze protiv Italije i polufinale protiv Francuske na Evropskom prvenstvu 2024 - oba su dobili.

Pogledajte utiske navijača pred sam kraj Mundijala - kako biste ga vi ocenili?

Skandal i privođenje u Bosni i Hercegovini

Vinčić je punio medijske stupce i kada je u maju 2020. priveden u policijskoj akciji Kristal sa još 34 ljudi zbog sumnji na trgovinu drogom i prostituciju, preneo je tada Sport Klub.

Vinčić je prisustvovao privatnoj zabavi u Suvom Polju kod Bijeljine, gradu na istoku države, gde je policija kasnije pronašla oružje, veću količinu novca i drogu.

Mediji na Balkanu izveštavali su da je toj proslavi prisustvovalo i nekoliko starleta iz Srbije.

„Posle sastanka sa poslovnim partnerima pozvani smo na jedan ranč da proslavimo i odazvali smo se pozivu.

„Bilo je četrdesetak ljudi, skoro da nikoga nisam poznavao.

„Posle policijske racije odvedeni smo na informativni razgovor, objasnio sam da ne znam te ljude i posle toga su me pustili da se vratim kući u Sloveniju", rekao je Vinčić slovenačkim medijima posle puštanja na slobodu.

Prihvatanje poziva na ručak nazvao je „najvećom greškom u životu", iako ni on ni njegovi poslovni partneri nisu poznavali ljude koji su uhapšeni, tvrdio je tada.

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(BBC News, 07.17.2026)