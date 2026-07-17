Građanski pokret Bravo: Vučićevo pomilovanje nasilnika dovelo do prebijanja dečaka u Novom Sadu

U saopštenju su zatražili hitno pronalaženje i pritvaranje svih napadača, uz potpuno i transparentno informisanje javnosti o toku istrage, kao i da prebijanje 15-godišnjaka bude kvalifikovano kao pokušaj ubistva u saizvršilaštvu.

"Ovaj zločin potresao je ceo Novi Sad i još jednom otvorio pitanje bezbednosti dece i odgovornosti institucija. Podsećamo, u Skupštini grada odbijeni su predlozi da se raspravlja o porastu nasilja i postupanju policije, kao i o nasilju nad ženama tokom građanskih i studentskih protesta. Istovremeno, predsednik Republike pomilovao je nasilnike koji su studentkinji Ani slomili vilicu i nazivao ih herojima", piše u saopštenju.

Ocenili su da je "otvorena kriminalizacija društva od strane Srpske napredne stranke i njihova direktna sprega sa kriminalnim krugovima stvorila atmosferu u kojoj je svakodnevno ulično nasilje postalo logičan i nekažnjiv sled".

Incident se dogodio u sredu oko 23 sata, kada je više maskiranih osoba koje su nosile drvene palice, napale dečake u jednom novosadskom parku.

Okupljeni dečaci su počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao, pao i tada su napadači počeli da ga udaraju.

Zadobio je teške povrede lica i glave, zbog čega je hospitalizovan u Dečjoj bolnici.

Novosadska policija je potom uhapsila P.J. (22) i O.M. (21) iz tog grada, zbog sumnje da su jednom dečaku naneli teške, a drugom lake telesne povrede.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.