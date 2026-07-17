Pet godina od urušavanja zgrade na Vračaru, institucije bez odgovora za stanare

Beta pre 8 minuta

Stambeno pitanje sedam porodica koje su živele u zgradi u Vidovdanskoj ulici na Vračaru, koja se urušila 16. jula 2021, e zbog iskopavanja na gradilištu na susednom placu, još uven nije rešeno, a porodice još uvek čekaju obećanje gradskih čelnika da će biti obeštećeni tako što će dobiti nove stanove.

Nekadašnja stanarka te zgrade rekla je za današnje izdanje Večernje novosti da je njihov slučaj potpuno zaboravljen, kao i da ih niko od zvaničnika ne prima na sastanke.

"Prema ugovoru koji smo sklopili sa Gradom 2022. godine, u roku od 24 meseca (nova) zgrada je trebalo da bude sazidana i mi useljeni. Zgrade nema, a ni temelji nisu iskopani", navela je ona, dodajući da prethodni plan za izgradnju nije bio odobren.

Dodala je da su se stanari obraćali na više adresa, od Opštine, preko Veća Grada Beograda, gradonačelnika, predsenika države, Prvobranilaštva, i republičkog ombudsmana, sve do ombudsmana grada, koji se jedini zalagao za njih.

Prema njenim rečima, tri porodice stanara iz zgrade u Vidovdanskoj danas žive u stanovima koje im plaća Grad, jednoj je dodeljen stan na Vračaru, dok ostali stanari žive u stanovima svojih roditelja.

Zgrada u Vidovdanskoj, kako pišu Novosti, u međuvremenu je srušena, ali nova zgrada koju je trebalo da izgradi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju nije završena u predviđenom roku od dve godine.

(Beta, 17.07.2026)