Ponoš (SRCE): Skandalozna izjava Marka Đurića koji je proteste svrstao u politički terorizam

Beta pre 13 minuta

 Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da je skandalozna izjava ministra spoljnih poslova Marka Đurića koji je građane koji su protestovali nakon pada nadstrešnice svrstao među teroriste.

Ponoš je na mreži X istakao da je "podla manipulacija" pominjanje "nasilja krvavih šaka" i nazivanje protesta političkim terorizmom, navodi se u saopštenju stranke SRCE.

"Te krvave šake su režimske. To su šake odgovornih za nadstrešnicu, ali i onih koji opstruišu proces utvrđivanja odgovornosti. Na njima je krv građana Srbije. Onih koji su stradali pod nadstrešnicom, ali i onih koji su prošli kroz policijsko i batinaško nasilje SNS kriminalnih falangi. Reč terorizam pristaje ovome što vlast radi građanima ove zemlje. Preciznije – državni terorizam", poručio je Ponoš.

Dodao je da "nema tog strateškog partnerstva, nema tog klastera, nema tog poziranja i rukoljuba po svetu, nema tih pokradenih izbora, koji će zatrpati zločine prema ovom narodu".

"Nema te misije Artemis koja će odgovorne odvesti dovoljno daleko od ruku pravde. Kad, tad. Marko, bolje da si nastavio samo da tapšeš", poručio je Ponoš.

(Beta, 17.07.2026)

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