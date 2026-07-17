SAD gađale mostove i srušile toranj u ključnoj luci u proširenju kampanje protiv Irana

Beta pre 23 minuta

Sjedinjene Američke Države proširile su rano jutros vazdušne udare na Iran, pogođeno je više mostova i srušena kula za nadzor u luci Čabahar, ostvarujući deo pretnji predsednika Donalda Trampa o početku udara na infrastrukturu da bi se izvršio pritisak na Teheran da ublaži blokadu Ormuskog moreuza.

Iran je lansirao nove raketne napade na bliskoistočne zemlje saveznice SAD-a, uključujući i na Katar koji je ključni posrednik u pregovorima o okončanju rata.

Privremeni sporazum o primirju dogovoren prošlog meseca je propao, i u regionu se danima sprovode uzajamni napadi SAD i Irana dok se bore za kontrolu nad moreuzom.

Iranski zvaničnici saopštili su da su u američkim napadima poginule desetine osoba i povređene stotine, a nove žrtve prijavljene su u današnjim udarima.

SAD su noćas gađale mostove u južnoj provinciji Hormozgan, kada je poginulo najmanje sedam ljudi, saopštila je iranska državna televizija. U napadima je pogođen grad Bandar Kamir, na iranskoj obali Ormuskog moreuza.

Udari na autoput i železnički most su izgleda bili namenjeni presecanju Bandar Abasa, glavne iranske luke, od puteva koji vode do iranskih centralnih oblasti i idu ka glavnom gradu Teheranu.

Dok su druge rute i dalje otvorene američki udari bi mogli dalje da se prošire, potencijalno remeteći kretanje vojne opreme i robe potrebne za 90 miliona stanovnika Irana.

Američka Centralna vojna komanda saopštila je da je pogodila desetine ciljeva u najnovijim vazdušnim udarima koji su završeni danas u zoru, što je šesta uzastopna noć američkih napada.

U napadima je takođe srušena kula u iranskoj luci Čabahar u Omanskom zalivu, što je ključna trgovinska ruta za susedni Avganistan koji nema izlaz na more, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je objavio sliku kako se ruši kula za nadzor, kao deo njegovih napora da SAD preuzmu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Luka Čabahar, kojom upravlja Iran uz podršku Indije, bila je više puta na meti američkih vazdušnih udara. Iranski državni mediji potvrdili su da je treća runda napada sprovedena na tu luku, ali nisu odmah rekli da je srušena i kula.

Iran opisuje tu kulu kao objekat sa koga se nadzire trgovinski saobraćaj luke. Međutim iranska paravojna Revolucionarna garda takođe deluje u lukama širom zemlje, ukazuje agencija AP.

Katar je danas dva puta upozorio građane da se sklone kada je baraž iranskih raketa zapretio zemlji. Čule su se eksplozije u vazduhu dok je protivvazduhoplovna odbrana presretala rakete. Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dete povređeno.

Katar je zajedno sa Pakistanom ključni posrednik u pokušaju okončanja iranskog rata. Ali pregovori su prekinuti zbog iranske blokade Ormuskog moreuza.

Iran je rano jutros gađao Bahrein i Kuvajt. Jordanska vojska saopštila je da je presrela tri dolazeće rakete.

Eksplozije su se čule jutros u Ibrilu i Sulajmaniji u severnoiračkoj poluautonomnoj kurdskoj oblasti, kada je vazduhoplovna odbrana ciljala dolazeću vatru.

Kada su SAD i Iran pokrenuli rat sa Iranom 28. februara, Teheran je zatvorio moreuz za prolaz brodova, što je dovelo do skoka cene nafte i dalo Iranu veliki adut u pregovorima.

U sinoćnjem obraćanju američkoj javnosti u udarnom terminu Tramp je rekao da se rat "odvija dobro".

"Mi takođe na veliko pobeđujemo u Iranu i videćete plodove našeg rada vrlo vrlo skoro", rekao je Tramp.

On je poslednjih dana nastavio da upućuje pretnje da će se gađati iranske elektrane i mostovi u nastojanju da primora Iran da olabavi kontrolu nad Ormuskim moreuzom kroz koji je prolazila oko petina svetske nafte i gasa u mirnodopskom periodu. SAD su takođe ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka da zaustave isporuku sirove nafte.

Nedeljne kargo isporuke kroz moreuz smanjene su za skoro četvrtinu na početku meseca, prema pomorskim podacima firme Lojds List Intelidžens (Lloyd's List Intelligence). To je bilo pre najnovijih uzajamnih napada SAD i Irana. Sve veća količina energenata u regionu prevozi se kroz naftovode, ali to nije ni približno dovoljno da se nadoknade količine koje je moguće prevesti kroz moreuz.

(Beta, 17.07.2026)