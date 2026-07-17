SRCE: Ministarka Paunović postala ozbiljan državni i bezbednosni teret

Beta pre 2 sata

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović postala "ozbiljan državni i bezbednosni teret" posle izjave o etničkom čišćenju Albanaca s Kosova i Metohije, i da mora hitno da podnese ostavku ili da bude smenjena.

U saopštenju te stranke se navodi da je "u skandaloznom pokušaju da opravda svoje ranije izjave, ministarka pokazala elementarno nepoznavanje pravnog poretka sopstvene zemlje i međunarodnog prava".

"Njena tvrdnja da je sedam sekundi intervjua 'maliciozno izvučeno' kako bi bila optužena za etničko čišćenje pada u vodu pred činjenicom da je odmah nakon toga izgovorila još goru stvar – da je umesto termina 'etničko čišćenje' možda bilo bolje da je upotrebila termin 'deportacija'. Ministarka očigledno ne zna da je deportacija, kao i etničko čišćenje, teško krivično delo, zločin protiv čovečnosti i ratni zločin prema domaćem Krivičnom zakoniku i međunarodnim konvencijama", stoji u saopštenju stranke SRCE.

Ocenjuje se da su takve izjave "ne samo štetne za interes srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, već da nanose nemerljivu i trajnu diplomatsku štetu Srbiji pred celim svetom".

"Posebno je poražavajuća činjenica da predsednik Vlade Đuro Macut, koji uporno izbegava da se oglasi i osudi ovakav ispad, svojim ćutanjem direktno pruža podršku ovoj sramnoj retorici i postaje saučesnik u nanošenju štete sopstvenoj državi", saopštila je stranka SRCE.

(Beta, 17.07.2026)

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