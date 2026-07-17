Viši sud odredio pritvor vojnom analitičaru Radiću i zatražio raspisivanje poternice

Beta pre 1 sat

Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva (VJT) da se odredi pritvor vojnom analitičaru Aleksandru Radiću i naredio raspisivanje poternice za njim, javlja Radio-televizija Srbije (RTS).

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) podnelo je ranije dana po nalogu VJT u Beogradu, krivičnu prijavu protiv Radića zbog pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije i zbog odavanja tajnih podataka, u slučaju koji se tiče navodne upotrebe zvučnog topa u demonstracijama 15. marta prošle godine.

Tužilaštvo tvrdi da je nakon veštačenja oduzetog mobilnog telefona od osumnjičenog i drugih elektronskih uređaja utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je Radić izvršio ta krivična dela.

U saopštenju piše da je Radić, koristeći kontakte sa nepoznatim osobama u državnim organima prikupljao informacije koje su stepenovane različitim stepenima tajnosti i na taj način neovlašćeno došao u posed tajnih podataka koji nose oznake "strogo poverljivo", "poverljivo" i "interno".

Navedeno je i da je putem telefona i telefonskih aplikacija signal, vajber, instant mesindžer, telegram i fejsbuk komunicirao sa većim brojem novinara N1, RTS, agencije Beta, lista Nedeljnik, ali i sa pojedinim pripadnicima Vojske Srbije i poslanicima Skupštine Srbije i da im je prenosio svoje stavove o tome da li je 15. marta prošle godine korišćen zvučni top.

Radić je ranije saopštio da je napustio Srbiju nakon što su na provladinim medijima objavljivani snimci njegovog praćenja na ulici i u javnim objektima i nakon što je na tim snimcima prikazana i njegova maloletna kćerka.

(Beta, 17.07.2026)

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